РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. В Единую дежурно-диспетчерскую службу подмосковных Люберец на минувшей неделе поступило около девяти тысяч обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании директор службы муниципалитета Виталий Богданов.

«С 4 по 10 ноября в ЕДДС-112 Люберец поступило 8922 обращения, из них 696 – на горячую линию администрации и 8226 – по единому номеру 112», – сказал Богданов.

Он добавил, что 4121 обращение касалось вопросов оказания скорой медицинской помощи, 1810 – полиции и ГИБДД, 41 – пожарных и спасателей.

«В Единую диспетчерскую службу ЖКХ поступило 4568 обращений, из них по вопросам электроснабжения – 444, водоснабжения – 595. Еще 407 обращений связаны с центральным отоплением, 353 – с обслуживанием домов», – отметил Богданов.