РИАМО - 11 ноя. По итогам 2019 года в столице около новых станций метро, Московских центральных диаметров, вдоль маршрутов автобусов в новой Москве, на территориях рядом с промышленными предприятиями и спортшколами высадят около 10 тысяч деревьев и кустарников, сообщается на официальном сайте мэра города.

Всего планируют высадить около 1,8 тысячи деревьев и 8,2 тысячи кустарников. Половину из них уже посадили.

«Больше всего деревьев появится в Юго-Восточном округе столицы: свыше 800 саженцев различных пород. Основную часть высадят около станции метро «Некрасовка». На проспекте Защитников Москвы, а также в скверах на улицах Покровской и Маресьева появится более 650 новых деревьев 16 пород. Среди них липы, рябины и клены разных видов, каштаны, декоративные яблони, вязы, красные дубы, ели, сосны, лиственницы, туи, березы, черемуха, ивы и вишни», — говорится в сообщении.

На юго-востоке посадят еще около 1,6 тысячи кустарников - дерен, бересклет, лещину, спирею, кизильник и калину.

Больше всего кустарников высадят на северо-востоке – порядка 3,5 тысяч саженцев спиреи, сирени, пузыреплодника, боярышника, барбариса Тунберга, дерена, ирги Ламарка, чубушника.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, растения специально подбирали для каждой улицы. Учитывался общий облик улицы и смена цвета листьев в разные времена года. Деревья и кустарники морозо- и ветроустойчивы, адаптированы к городским условиям. Высаживаются молодые деревья от 3 до 10 лет высотой 2-5 метров с обхватом ствола в 5-40 сантиметров.

На Рождественке и Остоженке, Школьной улице и в переулках в районе Патриарших прудов, на Озерковской и Овчинниковской набережных, в театральном квартале в районе улицы Чаплыгина осенью и в начале зимы высадят еще около 1,2 тысячи деревьев-крупномеров. В районе Киевского вокзала, на Центральном проспекте в Зеленограде, в проезде Соломенной Сторожки и на Шипиловской улице также посадят деревья. Кустарники там появятся в апреле.