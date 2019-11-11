РИАМО (МЫТИЩИ) – 11 ноя. Школьники из Мытищ в составе сборной России завоевали золотую и серебряную медали на World Robot Olympiad – 2019 в Венгрии, говорится в сообщении пресс-службы университета «Иннополис».

WRO-2019 прошла в венгерском городе Дьер 8-10 ноября. Между собой соперничали 1133 участника из 71 страны. Они боролись за медали в «Основной», «Творческой», «Продвинутой» категориях и в «Футболе роботов». Россию представляли 42 робототехника из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Владивостока, Миасса, Нижнего Тагила, Раменского, Мытищ, Магнитогорска, Новочебоксарска и других городов.

«Мытищинские школьники заняли призовые места в основной категории в старшей подгруппе. В соревнованиях студентов бронзовая медаль досталась команде из Владивостока. В старшей возрастной подгруппе «Творческой» категории участники из Санкт-Петербурга завоевали серебро. Они разработали робота, помогающего в проведении уроков робототехники» – говорится в сообщении.

Членов сборной отбирали по итогам Федеральных учебно-тренировочных сборов под руководством российского ИТ-вуза.

«WRO – это праздник. Но со своей спецификой: три дня стресса и непрерывной работы – не каждый сможет выдержать такое. Ребята показали хороший результат: 2 золота в сложнейших спортивных категориях. Это заслуга и детей, и тренеров. В этом году во второй день в спортивных категориях участники решали новые задачи, никак не связанные с домашней заготовкой. Поэтому эти победы ценны: ребята решили их сами в стрессовых условиях у всех на глазах» – сказал директор по довузовскому образованию университета «Иннолис» Алексей Хабибуллин.

Он отметил, что студенческая команда работала над задачами реальной робототехники и завоевала бронзу.

Университет «Иннополис» с 2014 года – национальный оператор Всемирной олимпиады роботов и организатор национального этапа соревнования – Всероссийской робототехнической олимпиады.

В прошлом году сборная России на Всемирной олимпиаде роботов в Таиланде завоевала 2 золотые и 1 бронзовую медаль в творческой категории. В 2017 году на соревнованиях в Коста-Рике Россия так же, как и в этом году заняла абсолютное первое место в общекомандном зачете, завоевав 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали.