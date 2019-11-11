РИАМО - 11 ноя. В Третьяковской галерее посетительницы могут покормить своих детей грудью в рекреационных зонах, а в момент посещения экспозиции – на любой скамейке в зале, сообщается в группе галереи в «ВКонтакте».

Ранее посетительница Третьяковки Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла. В итоге ей пришлось прервать посещение музея. Хлынова также обратилась к администрации Третьяковки с вопросом о том, является ли запрет на кормление грудью официальным.

«Третьяковская галерея сожалеет о случившемся. После недавнего инцидента был проведен дополнительный инструктаж сотрудников музея», — говорится в сообщении.

В главном здании можно спокойно покормить ребенка грудью в рекреационной зоне возле лекционного зала. В Инженерном корпусе – в рекреационной зоне на втором этаже. В новой Третьяковке – на втором этаже возле зарядной станции.

«Если вы находитесь в экспозиции в этот момент, то можете присесть на любую скамеечку, расположенную в зале», — подчеркивается в сообщении.

Женские туалетные комнаты во всех зданиях галереи оборудованы пеленальными столиками.

В Третьяковке также напомнили, что для посетителей с детскими колясками разработаны удобные маршруты. Так, подробный маршрут по главному зданию можно скачать на сайте музея. В Инженерном корпусе при входе лестницы нет, но дальше передвигаться между этажами можно на лифте, который находится рядом с гардеробом.

В новую Третьяковку с коляской можно попасть через вход №2 по пандусу. В здании есть лифт – он находится возле служебного входа.

«Вы всегда можете обратиться к сотруднику музея. Вам обязательно помогут!» — заключается в сообщении.