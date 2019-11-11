РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 ноя. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез более 30 тысяч кубических метров отходов с контейнерных площадок подмосковных Люберец, сообщила в понедельник на оперативном совещании представитель компании Наталья Безсонова.

«За прошедшую неделю, с 4 по 10 ноября, в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 29 780 кубометров твердых коммунальных отходов и 1115 кубометров раздельных отходов», – сказала Безсонова.

Она отметила, что в вывозе мусора задействовали 79 человек и 48 единиц техники: 19 мусоровозов, 21 бункеровоз, 4 ломовоза и 4 мусоровоза для раздельного сбора отходов. Общая численность контейнерного парка в округе составляет 817 синих и 4185 серых баков.