РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 ноя. Из-за ремонтных работ в ряде домов в подмосковном Красногорске в понедельник отключили водоснабжение, сообщается на официальном сайте ПАО «Водоканал».

«Одиннадцатого ноября с 10:00 до 12:00 будет отключена подача воды. Без ХВС: улица Ленина, дома №№37, 39, 41, улица Кирова, дома №№26, 28, улица Карбышева, дома №№1, 3», – говорится в сообщении.

Кроме того, без горячего водоснабжения в это же время останутся дома №№37, 39, 41 по улице Ленина и дома №№26 и 28 по улице Кирова.

В материале поясняется, что причиной отключения являются ремонтные работы.