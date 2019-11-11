РИАМО - 11 ноя. В Брянском регионе Московской железной дороги на станции Алтухово рано утром в понедельник из-за задымления локомотива произошла незапланированная остановка пассажирского поезда №5 Москва – Киев, сообщается на сайте Московской железной дороги.
«Локомотивная бригада незамедлительно остановила состав и отцепила локомотив от вагонов», - говорится на сайте.
Для устранения задымления со станции Брянск были направлены городские пожарные расчеты и пожарный поезд.
По предварительным данным, поезд №5 Москва – Киев задерживался на три часа.
График других поездов не поменялся.
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