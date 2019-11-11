РИАМО - 11 ноя. Утром в понедельник возле жилого дома в Бабушкинском районе столицы обнаружили без признаков жизни тело женщины и ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что следователи устанавливают обстоятельства падения женщины из окна жилого дома на северо-востоке столицы.

«По предварительным данным, утром 11 ноября возле жилого дома, расположенного в Бабушкинском районе Москвы, обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребенка. Также обнаружен малолетний мальчик на вид 6 лет, которому сейчас оказывается комплекс реанимационных мероприятий», - сказала Иванова.

По ее словам, сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Ведется осмотр, устанавливаются родственники, допрашиваются очевидцы. Расследование продолжается.

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