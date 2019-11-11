РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. В Центральном парке подмосковных Люберец на минувшей неделе установили новогодние фигуры с подсветкой, а в парке «Наташинские пруды» установили опору освещения на площадке для выгула собак, сообщила в понедельник на оперативном совещании директор МУ «Парк культуры и отдыха» Елена Атанова.

«На минувшей неделе, с 4 по 10 ноября, в Центральном парке культуры и отдыха установили новогодние световые фигуры. Также собрали и вывезли 32 кубометра мусора», - сказала Атанова.

Она добавила, что в парке «Наташинские пруды» установили опору освещения на площадке для выгула собак. Кроме того, в этом парке, а также в томилинском Парке сказок и в Малаховском парке убрали листву и мусор,

«За неделю провели шесть культурно-массовых мероприятий. На текущей неделе запланировано провести восемь мероприятий, в их числе 12 ноября пройдет экомарафон по сбору макулатуры», - заключила Атанова.

Она отметила, что за неделю на портал «Добродел» поступило девять жалоб на работу парков. Всего закрыли пять обращений, остальные находятся в работе.