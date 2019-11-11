РИАМО - 11 ноя. СК возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в результате пожара в частном доме в подмосковной Электростали, устанавливаются очаг и причины возгорания, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ранее «Московский комсомолец» сообщал, что 15-летний подросток погиб в Электростали, так как бросился в горящий дом спасать своих кошек.

«Девятого ноября 2019 года в одном из частных домов, расположенных в СНТ «Северный» Электростали, произошло возгорание. После ликвидации пожара было обнаружено тело 15-летнего подростка. По данному факту следственным отделом по городу Электросталь ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются очаг и причины пожары. Планируется назначение экспертиз и проведение других следственных действий для установления всех обстоятельств.