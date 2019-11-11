РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 ноя. В подмосковных Люберцах на улицах Электрификации и Космонавтов на минувшей неделе уложили тактильную плитку, на Зенинском шоссе установили металлическое ограждение, отремонтировали мост через реку Пехорку, сообщил на оперативном совещании в понедельник глава горокруга Владимир Ружицкий.

«На прошедшей неделе, с 4 по 10 ноября, на улице Электрификации у дома 26 и у дома 14 на улице Космонавтов уложили тактильную плитку. Также провели ямочный ремонт на улице Инициативная у дома 10», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что установили металлическое ограждение на Зенинском шоссе, отремонтировали мост через реку Пехорку. В следующем году будут ремонтировать дороги на улицах Вертолетная, Парковая Роща, а также на Егорьевском шоссе с нулевого по десятый километр.

По словам Ружицкого, дороги убирали 68 рабочих и 28 единиц техники. Также за неделю выкорчевали 17 пней.