РИАМО – 11 ноя. В 2020 году в России могут вырасти тарифы на сотовую связь, операторы будут повышать цены из-за внешних обстоятельств – отмены внутреннего роуминга, реализации «пакета Яровой», роста курса валют, пишет в понедельник газета «Известия».

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что тарифы могут вырасти на 10-12%. По оценке агентства Content Review, цены на сотовую связь поднимутся на 15-25%.

«Большинство россиян уже сейчас ощущает рост расходов на сотовую связь, следует из результатов проведенного Telecom Daily опроса абонентов. К концу III квартала, по сравнению с началом 2019 года, они увеличились на 10% и более, сетуют 74% респондентов. 18% опрошенных не заметили разницы, а 5,5% даже заявили о снижении тарифов (остальные 2,5% затруднились охарактеризовать динамику изменения тарифов)», — говорится в статье.

Каждый десятый абонент за 9 месяцев сменил своего оператора. Еще 12% планируют сменить оператора до конца года.

Кусков уточнил, что услуги операторов подорожали из-за отмены внутреннего роуминга. Абоненты также начали чаще смотреть с телефонов видео и использовать другие трафикоемкие сервисы. Растут скорости доступа, что приводит к увеличению расходов на мобильный интернет.

Эксперты также отмечают, что растет стоимость архивных тарифов. Кроме того, операторы предлагают более дорогие тарифы, где включено больше интернета, контент-сервисы.

«Есть несколько путей повышения. Например, вводится абонентская плата там, где ее раньше не было. Условия пакетного тарифа меняются таким образом, что сокращается количество включенных минут (себестоимость голосовой связи для операторов выше) и растет число включенных гигабайтов –– весь пакет при этом дорожает. Платными становятся звонки на стационарные и мобильные номера, которые раньше были бесплатными», — пояснил руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

Он уточнил, что на повышении цен скажутся и необходимость соблюдения операторами законов «пакета Яровой», и рост доллара. Операторы также платят за электричество, энергоресурсы, аренду недвижимости и так далее – цены на эти услуги обычно повышаются с 1 января. Кроме того, рост потребления дополнительных услуг также приводит к росту цен на связь, так как они учитываются вместе.