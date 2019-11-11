РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В результате пожара в одном из гаражей Выползова в подмосковном Подольске пострадал мужчина, он отравился продуктами горения, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Пожар произошел 10 ноября.

«Сотрудники пожарной охраны ликвидировали открытое горение в 22:20, в 23:20 произвели ликвидацию последствий пожара. На месте происшествия пострадал мужчина. Он отравился продуктами горения», - сказал собеседник агентства.

Пожар тушили четыре автоцистерны и 20 человек.