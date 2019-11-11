РИАМО - 11 ноя. В Москве первые 10 дней ноября оказались одними из самых теплых за всю историю метеонаблюдения, за этот период выпало более 40% месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

«Пока ноябрь оправдывает теплые прогнозы, и его первая десятидневка в Москве оказалась чуть больше чем на 4 градуса выше климатической нормы. С результатом +4,8 градуса она заняла третье место среди самых теплых за всю историю наблюдений за погодой, уступив первым декадам ноября 2010 и 2013 годов. Тогда средняя температура воздуха за период составила +6,1 градуса и +8 градусов соответственно», — говорится в сообщении.

Самым холодным днем декады стало 1 ноября – столбики термометров опускались до -3,8 градуса. Самым теплым стало 5 ноября – максимальная температура составила +12,9 градуса, в этот же день был зафиксирован рекорд температуры.

За первые 10 дней ноября в столице выпало 24 миллиметра осадков – это 41% месячной нормы. 1-2 ноября в Москве был временный снежный покров высотой 0,5 – 1 сантиметр. 9 ноября в городе наблюдались туманы.

Прогнозируется, что вторая декада будет тоже теплой. Начало метеорологической зимы, которое обычно происходит 10 ноября, переносится на 10-12 дней позднее.

Понедельник же станет самым теплым днем этой недели.