РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 ноя. В подмосковном Подольске на площади Ленина иномарка сбила пешехода, в настоящее время пострадавший находится в реанимации, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Подольске 10 ноября поздно вечером на площади Ленина.

«Автомобиль Mercedes сбил мужчину, который, по предварительной версии, переходил дорогу на красный сигнал светофора вне зоны действия пешеходного перехода. Мужчина жив. Он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Водитель с места ДТП не скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что данным происшествием будет заниматься следствие, которое выяснит все причины произошедшего.