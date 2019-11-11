РИАМО - 11 ноя. Полицейские в подмосковном Ступине задержали 21-летнего жителя Видного, подозреваемого в совершении серии краж средств по уходу за волосами из магазинов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник со своим знакомым находились в продуктовом магазине, расположенном по улице Советская в поселке Михнево, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны персонала торговой точки, правонарушители спрятали под одежду флаконы с шампунем, после чего, не оплачивая товар, беспрепятственно покинули помещение», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что через несколько часов они похитили еще несколько средств по уходу за волосами из соседнего супермаркета.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали одного из подозреваемых по месту его временного жительства в поселке Михнево. Злоумышленник пояснил, что похищенный товар продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды», — уточнила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас полицейские устанавливают местонахождение соучастника преступления.