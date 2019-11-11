РИАМО - 11 ноя. Пожар на территории промышленной зоны произошел в подмосковном Видном, на данный момент удалось ликвидировать открытое горение, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 04:50 11 ноября в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании поддонов и бытовок на территории промзоны. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-228 в 05:05 происходило горение деревянных поддонов на общей площади 100 квадратных метров и трех деревянных бытовок общей площадью 50 квадратных метров. В 06:25 пожар локализован на площади 150 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В 7:51 пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 16 единиц техники и 51 человек.