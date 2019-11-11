РИАМО - 11 ноя. В павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» 14 ноября пройдет встреча, посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера столичного департамента здравоохранения Ольга Котешкова проведет встречу «Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика». Она расскажет о видах диабета, его симптомах, а также об осложнениях и профилактике заболевания. Кроме того, слушатели узнают о современных методах лечения диабета», - говорится в сообщении.

Сахарный диабет является одним из самых распространенных заболеваний. Он связан с ухудшением усвоения глюкозы, снижением выработки инсулина и нарушением его работы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году сахарным диабетом болели 642 миллиона человек. Кроме того, по оценкам специалистов, 1,6 миллиона случаев смерти в 2016 году были вызваны этим заболеванием. Диабет является одной из основных причин слепоты, почечной недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций ног.

Начало мероприятия в 19:00. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте.