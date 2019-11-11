РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 ноя. Известный российский байкер и лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов по прозвищу Хирург во второй раз посетил подмосковную Балашиху с фильмом «Русский реактор» и поделился впечатлениями об округе.

В Балашихе 10 ноября в кинотеатре 3-D Prada состоялся специальный показ фильма «Русский реактор» для 300 детей-сирот, инвалидов, студентов Балашихинского и Гидрометеорологического техникумов и волонтеров.

«Это очень хороший город, поэтому бывал не раз в Балашихе. Я посетил здесь много интересных исторических мест. К тому же здесь находится отделение «Ночных волков», чувствую себя у вас очень хорошо. А со своим фильмом «Русский реактор» приезжаю во второй раз. Премьера, которая состоялась в сентябре на закрытии мотосезона, прошла очень эмоционально, прием был невероятно теплым, царила очень хорошая атмосфера, и встречали искренние люди. Решили повторить и провести специальный показ для детей в кинотеатре Балашихи», - сказал Залдастанов.

Он отметил, что, когда есть возможность представить фильм лично, он всегда это делает. Ему как создателю фильма была очень интересна реакция детей, их эмоции, ведь 35-минутный фильм-летопись столетней истории России, увиденной глазами байкеров, адресован, прежде всего, молодежи.

«Мы постарались найти такую форму подачи фильма, которая была бы интересна детям, в жанре экшн с использованием различных трюков. Одна из юных зрительниц после показа подошла ко мне и сказала: «Ты знаешь, Хирург, я ничего не поняла, но мне так понравилось!». А если понравилось, значит, потом она обязательно поймет, захочет разобраться в истории, а значит, все было не зря. Темы, конечно, требуют глубокого осмысления. Возможно, надо будет несколько раз посмотреть его»,- пояснил Залдастанов.

Также он рассказал, что недавно вернулся из Севастополя, где уже приступил к съемкам второй части фильма «Русский реактор» - продолжению летописи русской истории. Режиссер планирует сделать фильм полнометражным, который в дальнейшем будет демонстрироваться в кинотеатрах. А одними из первых его зрителей станут жители Балашихи.