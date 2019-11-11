РИАМО - 11 ноя. В ноябре на нескольких улицах в Центральном и Западном округах Москвы временно изменилась схема движения, сообщается на официальном сайте мэра города.

В частности, в связи с реставрацией зданий до 29 ноября ограничено движение по участку 2-й Брестской улицы от дома 19/18, строения 4 до дома 5.

«Также до 23 ноября ограничено движение на дублере Рублевского шоссе от дома 89 до дома 83, корпуса 5 по Рублевскому шоссе. Кроме того, с 15 по 30 ноября нельзя будет проехать по дублеру Рублевского шоссе в районе дома 83, корпуса 5 на Рублевском шоссе. Изменения связаны с проведением работ на инженерных сетях», - отмечается в материале.

Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут.