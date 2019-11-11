РИАМО - 11 ноя. Пасмурно и до плюс 11 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в течение недели, возможны небольшие дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

«Ближайшей ночью пасмурная погода, небольшой дождь, температура плюс 9-11 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Во вторник в течение суток на фоне повышенного давления ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью плюс 9-11, днем плюс 5-7 градусов, ветер северо-западный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения», - говорится в сообщении.

В среду ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью плюс 9-11, днем плюс 5-7 градусов, ветер северо-западный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. В четверг в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью плюс 3-5 градусов, днем плюс 6-8 градусов, ветер южный, умеренный.

«В пятницу ожидается переменная облачность; ночью плюс 5-7 градусов, днем плюс 7-9 градусов, ветер южный, умеренный, в в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью плюс 3-5 градусов, днем плюс 5-7 градусов, ветер южный, умеренный. В воскресенье переменная облачность; ночью и днем плюс 6-8 градусов, ветер южный, умеренный», - заключается в сообщении.