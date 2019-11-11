РИАМО - 11 ноя. Пользователи проекта «Активный гражданин» смогут высказать свои предложения по развитию сети пунктов проката велосипедов и самокатов в столице, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Сначала москвичи скажут, нужны ли станции велопроката в их районах. Помимо положительного и отрицательного ответов, можно выбрать следующие варианты: «В моем районе уже есть велопрокат, но можно добавить еще станций», «Затрудняюсь ответить» и «Это должны решить специалисты». Затем участники голосования смогут высказать свое мнение по поводу того, следует ли увеличивать число пунктов велопроката в центре Москвы», - говорится в сообщении.

Третий вопрос касается расположения велодорожек. А в ответе на четвертый «активные граждане» должны указать, пользуются они услугами столичного велопроката или ездят на своем велосипеде. Пятый вопрос касается самокатов, которые горожане регулярно берут напрокат, чтобы добираться от дома до метро или от дома до работы.

«Участники голосования определят, какое направление необходимо сделать приоритетным в дальнейшем развитии проекта. Варианты ответов: «Увеличение количества самокатов», «Расширение допустимой зоны использования», «Это должны решать специалисты», «Затрудняюсь ответить». Есть также возможность выбрать свой вариант. В последнем пункте надо будет указать район проживания», - уточняется в материале.