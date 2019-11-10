РИАМО - 10 ноя. Пользователь Instagram Полина Хлынова пожаловалась, что ей запретили кормить сына грудью в Третьяковской галерее, а комнаты матери и ребенка она там не нашла.

«В общественных местах я обычно ношу сына в эргорюкзаке – всем удобно и не надо возиться с коляской при активных передвижениях. В музей пошли так же. Но не прошло от нашей экскурсии и 15 минут, как я услышала за спиной голос наблюдательницы. Она очень спешила мне сообщить о недопустимости происходящего, а именно того, что я на ходу дала грудь своему ребенку, который устал и начал хныкать», — рассказала Хлынова.

Она отметила, что использовала специальный капюшон на рюкзаке, скрывающий голову ребенка, и «не делала из процесса перфоманс».

«Короче, не вываливаю грудь и стараюсь не смущать окружающих в рамках своих возможностей», — заявила Хлынова.

В итоге Хлынову, по ее словам, настойчиво попросили покинуть залы экспозиции.

«Наблюдательница очень настойчиво попросила меня покинуть залы экспозиции, аргументируя это так:

«нас за это наказывают», «не дай бог увидят всяческие дети и их родители, или иностранные туристы (?!?!)», «это неприлично», «кормить надо в предназначенных местах», — добавила она.

Посетительница отметила, что не нашла в галерее комнаты матери и ребенка. В туалете была очередь, к тому же, ей не хотелось кормить там своего сына. В итоге ей пришлось прервать культурное просвещение и покинуть Третьяковку.

Хлынова также на своей страничке обратилась к администрации с вопросом, является ли запрет на грудное вскармливание в залах официальной позицией галереи.

Часть подписчиков Хлыновой поддержали ее и возмутились поведению наблюдательницы. Другие же отметили, что лучше носить с собой бутылочки и кормить младенцев из них.