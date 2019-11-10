РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 ноя. В Балашихе в воскресенье байкеры из мотоклуба «Ночные волки» во главе с Александром Залдастановым приехали на специальный показ фильма «Русский реактор», организованный для 300 детей городского округа, его зрителями стали дети-сироты, дети-инвалиды, студенты балашихинского и гидрометеотехникумов и школьники-волонтеры, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Данное мероприятие состоялось в воскресенье в кинотеатре «3D-Prada» в Балашихе.

«По инициативе администрации Балашихи и при поддержке Общественной палаты состоялся специальный показ фильма «Русский реактор». Совместно с городским управлением опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних мы пригласили сюда порядка 300 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, инвалидов, студентов балашихинского и гидрометеорологического техникумов и волонтеров», - сказала председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Она добавила, что байкеры отделения мотоклуба «Ночные волки Железнодорожный» во главе с Александром Залдастановым (Хирургом), режиссером картины, приехали специально на встречу с молодым поколением для презентации фильма.

В кинозале, перед показом фильма, Залдастанов рассказал зрителям, что очень рад увидеть так много молодежи, так как этот фильм он адресовал прежде всего им.

«Мы хотели представить фильм-летопись столетней истории России, увиденной нашими глазами. Этот 35-минутный фильм мы делали прежде всего для вас. Надеюсь, что вы поймете смысл фильма, сумеете во всем разобраться. Это попытка осмыслить невероятные события истории России и ответить на главные вопросы: «Что такое Россия?», «Куда мы идем?», «Почему каждый раз мы воскресаем, поднимаемся из пепла?» «Что движет нами?» и «Что такое русский народ?» Этот вопрос мы адресовали и себе»,- пояснил Залдастанов.

Сразу после показа зал встретил режиссера фильма аплодисментами, а все желающие задали интересующие вопросы, сфотографировались и взяли автограф.

Залдастанов поделился со зрителями тем, что уже начал съемку второй части фильма «Русский реактор».

«Хотим сделать полный метр, чтобы потом можно было показывать его в кинотеатрах»,- заключил Залдастанов.

Первый показ фильма «Русский реактор» с участием Александра Залдастанова состоялся в Балашихе 28 сентября на закрытии мотосезона в ДК «Саввино».