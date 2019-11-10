РИАМО - 10 ноя. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленный поджог квартиры, в огне погибли три человека, пострадали дети, сообщила РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

32-летнего Виктора Бондаренко признали виновным в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, умышленном уничтожение имущества путем поджога.

«Следствием и судом установлено, что 6 февраля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по Новокосинской улице в городе Москве, произошло возгорание. Установлено, что в квартире проживала семья, состоящая из семи человек. В результате пожара трое несовершеннолетних детей и их отчим получили ожоги», — говорится в сообщении.

Бабушка и мама детей погибли в огне, дедушку доставили в больницу, однако позже он тоже скончался.

Бондаренко – бывший муж погибшей женщины. Он находился в квартире в роковой день. В результате распития спиртных напитков он на почве ревности решился на убийство. Мужчина дождался, пока все лягут спать, взял баллон с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег занавески и стены. Затем он вышел из квартиры, закрыв ее на ключ.

Свою вину Бондаренко признал. Пожизненное заключение он будет отбывать в колонии особого режима.