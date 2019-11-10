РИАМО - 10 ноя. В жилом доме в квартире на улице Федора Полетаева в Москве произошел пожар, одному человеку потребовалась медицинская помощь, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«В квартире на первом этаже жилого дома на улице Федора Полетаева, дом 24, корпус 2, произошел пожар на площади 10 квадратных метров. В ходе тушения пожара из квартиры один человек был передан наряду скорой медицинской помощи для осмотра», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что информация о пожаре поступила в 19:00, а уже в 19:16 пожарные ликвидировали возгорание.