РИАМО - 10 ноя. С 8 по 11 ноября 2019 года в городе Казань проходит чемпионат России по каратэ, представители Подмосковья стали обладателями семи наград различного достоинства, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В дисциплине «индивидуальная ката» среди мужчин бойцы из московского региона поднялись на все ступени пьедестала. Эмиль Сковородников завоевал золото, Валентин Ким стал серебряным призером, а Вадим Козарев разделил бронзу со спортсменом из Москвы Данилой Брантовым», — говорится в сообщении.

В аналогичной дисциплине у женщин Полина Котлярова и Ирина Троицкая с Анастасией Румянцевой из Подмосковья стали обладательницами серебряной и двух бронзовых медалей соответственно. Золото досталось Анне Щербиной из Саратовской области.

В дисциплине «кумитэ» среди женщин в весовой категории до 68 килограммов не было равных Иванне Зайцевой из Московской области.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что количество медалей, завоеванных в различных дисциплинах представителями Московской области на чемпионате России по каратэ в Казани, наилучшим образом отражает уровень мастерства подмосковных бойцов.

«А ценность этих наград увеличивает статус соревнований как главного старта страны, на котором сходятся сильнейшие представители различных регионов России и происходит отбор в национальную команду на международные первенства. Хочу отметить, что программа чемпионата России еще не исчерпана, и у наших бойцов есть шанс добавить в медальную копилку Подмосковья новые награды к уже добытым семи», — заключил министр.