РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 10 ноя. В подмосковных Котельниках 14 ноября пройдет отборочный этап первенства по компьютерной игре Counter-Strike, сообщила «РИАМО в Люберцах» заместитель председателя «РосМолСпорт Московской области» по информационной политике Анна Трунова.

«Четырнадцатого ноября на базе филиала «Котельники» государственного университета «Дубна» пройдет предварительный отборочный этап киберспортивного первенства по Counter-Strike на Кубок «РосМолСпорт Московской области» среди учащихся образовательных учреждений горокруга Котельники. Финал состоится 21 ноября», - сказала Трунова.

Она добавила, что участники первенства получат грамоты общественной организации «РосМолСпорт Московской области», а победителю вручат кубок.

Мероприятие организовано филиалом «Котельники» государственного университета «Дубна» и «РосМолСпорт Московской области» при поддержке главы горокруга Котельники Андрея Булгакова и совета депутатов муниципалитета.