РИАМО - 10 ноя. С 11 по 15 ноября в столичных территориальных центрах социального обслуживания организуют развлекательную программу с концертами, конкурсами и викторинами, также на неделе в центрах пройдут занятия и шахматный турнир, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В отделении дневного пребывания детей и подростков №1 центра социальной помощи семье и детям «Западное Дегунино» (улица Весенняя, дом 20) в 16:00 11 ноября стартует интерактивная праздничная программа для подростков InterPlay. Участники посмотрят кино, поиграют в активные игры и потанцуют на дискотеке. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню молодежи», — говорится в сообщении.

В филиале «Люблино» территориального центра соцобслуживания (ТСЦО) «Марьино» 12 ноября пройдет конкурс «А ну-ка, дедушки!». В филиале «Нижегородский» центра «Южнопортовый» пройдет открытый шахматный турнир. В филиале «Зябликово» ТЦСО «Царицынский» состоится викторина «Хочу все знать». В филиале «Митино» центра «Щукино» проведут театрализованное представление «Фантазии» в честь Дня слепых.

День доброты пройдет в центре «Беговой» 13 ноября, в рамках праздника состоится концерт, пройдут викторины. В филиале «Савеловский» ТЦСО «Беговой» пройдет концерт коллектива «Маски-шоу» с танцами народов мира. В центре «Фили-Давыдково» пройдет встреча цикла «Здорово жить!». Финал фестиваля «Мы вместе!» проведут в филиале «Солнцево» центра «Ново-Переделкино». В реабилитационном центре для инвалидов «Ремесла» пройдет открытое занятие «Малиновый звон».

Музыкальный концерт «В кругу друзей» пройдет 14 ноября в центре «Чертаново». 15 ноября в центре «Ясенево» в рамках праздника «Осенний блюз» выступит лауреат международных конкурсов, певица Ольга Головлева. В филиале «Бирюлево Западное» ТЦСО «Чертаново» пройдет концерт коллектива «Поет душа».

Концертно-развлекательную программу, посвященную дню рождения Деда Мороза, организуют 15 ноября в филиале «Вознесенское» центра «Московский». В филиале «Крюково» центра «Зеленоградский» пройдет концертная программа ансамбля «Ноктюрн».