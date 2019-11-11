РИАМО - 11 ноя. Управление Роспотребнадзора по Московской области с 11 по 25 ноября открывает горячую линию для жителей Подмосковья, чтобы консультировать людей по услугам такси и каршеринга, сообщается на сайте управления.

«Услуги такси уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих людей, с помощью этих услуг можно комфортно прибыть в нужное место, особенно тем, кто не имеет своего собственного автомобиля», - говорится в сообщении.

Сегодня большой конкурент такси - это каршеринг. Каршеринг - аренда машины с поминутной тарификацией. В основном его используют в поездках по городу.

Чтобы воспользоваться услугами каршеринга, необходимо заключить договор с компанией, внести данные паспорта и банковской карты. Но перед этим нужно внимательно ознакомиться с условиями контракта, особенно обратить внимание, за что взимаются штрафы и в каком размере.

Перед тем, как арендовать автомобиль, лучше обезопасить себя и осмотреть транспорт днем. А также сфотографировать салон и кузов по завершении поездки, чтобы в случае предъявления претензий были доказательства невиновности.

Если у автомобилиста маленький опыт вождения, то лучше не брать ответственность и поехать на такси, так как за повреждение чужого автомобиля могут взиматься штрафы и стоимость полного ремонта авто.

Тематическую консультацию по услугам каршеринга и такси можно получить по телефону 8(498)684-48-03.