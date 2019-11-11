РИАМО - 11 ноя. В Подмосковье в понедельник стартует социальная кампания «Один щелчок спасает жизнь», в ходе которой водителям напомнят о необходимости пристегиваться за рулем.

Социальная кампания «Один щелчок спасает жизнь» пройдет в Подмосковье с 11 ноября по 15 декабря 2019 года и станет третьим этапом реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения». Первый и второй этапы были посвящены использованию детских кресел и профилактике превышения скорости. Мероприятия проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ходе акции детям-пассажирам раздадут специальные подушки для пристегивания. В случае ДТП такая подушка лучше смягчит удар, чем просто ремень.

Подушки будут распространять в школах и на предприятиях региона во время проведения массовых мероприятий, пропагандирующих использование ремней безопасности.

По статистике, ремни безопасности уменьшают риск гибели и тяжесть травм при фронтальном столкновении в 2-2,5 раза, при боковом – в 1,5 раза, при опрокидывании – в пять раз.

Основной причиной игнорирования ремней безопасности являются мифы об их низкой эффективности. В рамках социальной кампании будет проведен более подробный анализ факторов, побуждающих водителей и пассажиров отказываться от использования удерживающих устройств.

В 2018 году в регионе выявили более 100 тысяч фактов неиспользования ремней безопасности.