РИАМО – 11 ноя. В Москве временно прекратила работу канатная дорога на Воробьевых горах, с 11 по 14 ноября на ней пройдет техобслуживание, сообщается в Instagram-аккаунте канатной дороги.

«С 15 ноября Московская канатная дорога продолжит работу в прежнем режиме», – говорится в сообщении.

Плановое техобслуживание канатной дороги проводят каждый год. Оно нужно для проверки технических возможностей конструкции, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Московская канатная дорога на территории Воробьевых гор и «Лужников» открылась 26 ноября 2018 года. Ее длина – 720 метров.