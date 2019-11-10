РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В подмосковном Подольске по просьбе жительницы планируют восстановить работу декоративной подсветки в Благовещенском сквере до 20 декабря, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неисправную подсветку декоративных объектов на улице 43 Армии. Она отметила, что в Благовещенском сквере не горит половина лампочек архитектурных форм-стоек в цветах национального флага. И добавила, что в одной композиции только синие, а во второй только красные.

«Рассмотрев обращение по вопросу неработающей подсветки на улице 43 Армии, сообщаю, что по указанной информации проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по восстановлению работоспособности декоративной подсветки будут проведены в срок до 20 декабря текущего года», - сказал замглавы по строительному комплексу администрации округа Петр Гапонов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.