РИАМО - 10 ноя. На двух участках Рублевского шоссе до 23 и 30 ноября будет действовать ограничение движения, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Первый участок – от дома 89 до дома 83, корпуса 5. Движение ограничено по 23 ноября круглосуточно.

Второй участок – в районе дома 83, корпуса 5. Движение ограничено по 30 ноября круглосуточно. Закрыта одна полоса, обустроены временные уширения.

Ограничения связаны с восстановлением инженерных коммуникаций.