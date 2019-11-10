РИАМО - 10 ноя. На двух участках Рублевского шоссе до 23 и 30 ноября будет действовать ограничение движения, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.
Первый участок – от дома 89 до дома 83, корпуса 5. Движение ограничено по 23 ноября круглосуточно.
Второй участок – в районе дома 83, корпуса 5. Движение ограничено по 30 ноября круглосуточно. Закрыта одна полоса, обустроены временные уширения.
Ограничения связаны с восстановлением инженерных коммуникаций.
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