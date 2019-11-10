РИАМО - 10 ноя. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет в Instagram два билета на концерт группы «Алиса».

На сцене Adrenaline Stadium 16 ноября состоится презентация нового альбома «Посолонь» легенды русского рока — группы «Алиса».

У подписчиков аккаунта inmsk в Instagram есть возможность услышать новые песни группы одними из первых – среди них разыгрываются два билета. Подписчику нужно в комментарии к посту о розыгрыше отметить друга, с которым пойдет на концерт. Чем больше друзей – тем больше шансов.

Победителей определят случайным образом 14 ноября.

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