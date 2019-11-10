РИАМО - 10 ноя. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет в Instagram два билета на концерт группы «Алиса».
На сцене Adrenaline Stadium 16 ноября состоится презентация нового альбома «Посолонь» легенды русского рока — группы «Алиса».
У подписчиков аккаунта inmsk в Instagram есть возможность услышать новые песни группы одними из первых – среди них разыгрываются два билета. Подписчику нужно в комментарии к посту о розыгрыше отметить друга, с которым пойдет на концерт. Чем больше друзей – тем больше шансов.
Победителей определят случайным образом 14 ноября.
Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.
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16 ноября на сцене Adrenaline Stadium состоится презентация нового альбома «Посолонь» легенды русского рока — группы «Алиса»! Дарим возможность стать частью этого вечера и услышать новые песни одними из первых — разыгрываем 2 билета! Условия участия: Убедитесь, что подписаны на нас, @inmsk, отметьте в комментариях друга, с которым хотите посетить концерт. Чем больше друзей – тем больше шансов! Победителей определим случайным образом 14 ноября.
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