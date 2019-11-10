РИАМО - 10 ноя. Около жилого дома на Волоколамском шоссе был обнаружен предмет, похожий на боеприпас, полиция проверила этот объект, опасности он не представляет, сообщил в воскресенье РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«На Волоколамском шоссе, дом 60, корпус 1, был обнаружен предмет, внешне похожий на боеприпас. Он обследован полицейскими, установлено, что предмет является муляжом», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что опасности предмет не представляет.