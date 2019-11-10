РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Спортсмены спортшколы «Весна» из Подольска стали победителями и призерами первенства по дзюдо в Видном, сообщается в группе «МУ СШ «Весна» в соцсети «ВКонтакте».

В воскресенье в Видном прошло Открытое первенство Ленинского округа по дзюдо среди юношей 2007-2008 годов рождения. В мероприятии участвовали и спортсмены спортивной школы «Весна» Подольска.

«Так, первое место в весовой категории 46 килограммов занял Федор Софин, третьи места в весовых категориях 46, 38 и 42 килограмма заняли Виктор Лобанов, Мирослав Потемкин и Никита Пригодич. Также третье место в весовой категории более 60 килограммов получил Никита Спиридонов», - говорится в сообщении.