РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Подольский спортсмен Даниил Белов победил на первенстве Европы по тайскому боксу в Белоруссии, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Подольский юниор победил на первенстве Европы. С 3 по 11 ноября в Минске (Белоруссия) проходит чемпионат и первенство Европы по тайскому боксу. Воспитанник спортивного клуба боевых искусств «Варяг» Даниил Белов стал победителем в весовой категории 60 килограммов», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что победителя поздравляют с заслуженной наградой.