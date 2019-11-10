РИАМО – 10 ноя. Пассажиры приобрели уже свыше 10 тысяч билетов на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, продажи стартовали 8 ноября, сообщает в воскресенье ТАСС.

«Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно проданы за первые двое суток», — говорится в сообщении.

Самым популярным стал маршрут из Москвы в Симферополь. Наиболее активно билеты покупают в кассах.

Продажи железнодорожных билетов в Крым открылись 8 ноября. За первый день купили около 5 тысяч билетов.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправится 23 декабря, из Москвы – 24 декабря.