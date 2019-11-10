РИАМО - 10 ноя. Вход на станции метро в районе стадиона «РЖД Арена» могут ограничить вечером в воскресенье по требованию полиции из-за проведения футбольного матча, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

В 19:00 «Локомотив» сыграет с «Краснодаром».

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к «РЖД Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», – говорится в сообщении.

Билеты на обратную поездку в метро пассажиров призвали покупать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча.

Ближайшая к стадиону станция – это «Черкизовская», а также станция МЦК «Локомотив».