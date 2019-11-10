РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил полицейских Подольска с профессиональным праздником и пожелал здоровья и благополучия.

В воскресенье, 10 ноября, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации. Соответствующий приказ «О Дне сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации» был подписан в 2011 году.

«Поздравляю всех, кто защищает интересы общества и государства, защищает правопорядок и с доблестью служит Отечеству! Адресую слова особой благодарности ветеранам органов внутренних дел, начальникам управлений, которые создали целую школу сотрудников, работающих на благо страны. Спасибо вам за добросовестный труд и верность служебному долгу. В этот праздничный день желаю всему личному составу органов внутренних дел (Подольска, - ред.) доброго здоровья, благополучия и профессиональных успехов», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».