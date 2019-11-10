РИАМО – 10 ноя. Телеведущий Владимир Соловьев ответил на слова шоумена Максима Галкина о наличии цензуры на российском телевидении, Соловьев также подчеркнул, что сейчас, в отличие от времен СССР, есть возможность выпускать передачи, где высказываются разные точки зрения, сообщает Газета.ru.

Ранее Галкин на выступлении в Новосибирске рассказал, что сейчас отечественное телевидение «в худшем смысле слова вернулось в советские времена».

«Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет — как это и прописано действующим российским законодательством», – сказал Соловьев.

Он добавил, что Галкину «ничего не мешает сделать все, что он считает нужным, чтобы телевидение соответствовало его представлению о прекрасном» на его собственных передачах.

«Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения», — уверен Соловьев.

Галкин также отмечал, что на российском ТВ «все время рассказывают про Украину». Соловьев сказал, что у самого Галкина в программах Украины нет, значит, «уже не очень много».

Соловьев добавил, что Галкин заслуживает звания народного артиста.