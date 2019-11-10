РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. В поселке Малаховка подмосковных Люберец в воскресенье загорелся автомобиль, пожар потушили, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Десятого ноября в 1:31 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: городской округ Люберцы, поселок Малаховка, Быковское шоссе, дом №30», - говорится в сообщении.

В 1:48 пожар ликвидировали. На месте работали две единицы техники и семь человек.