РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. В подмосковном Подольске определили команды, которые поборются в полуфинале юмористического конкурса «Лига шуток», сообщается на странице директора Дворца молодежи Юрия Стрелкова в соцсети «ВКонтакте».

Во Дворце молодежи в Подольске 9 ноября прошел отборочный тур ежегодного юмористического конкурса «Лига шуток- 2019». За место в полуфинале боролись 11 команд из различных образовательных учреждений городского округа.

«Команды, прошедшие в полуфинал: «26 кадр»; «2х2»; «13 район»; «Бруталити»; «3-я Климовская»; «Рандеву»; «Грустных.нет»; «Это вам не это». Сердечно поздравляем ребят! Данный проект я поддерживаю на протяжении нескольких лет и считаю, что очень важно предоставлять возможность подольской молодежи развиваться и реализовывать себя в разных направлениях, в том числе раскрывать свой творческий потенциал», - сказал Стрелков.

Он отметил, что проект помогает искать наиболее активных ребят округа, которые смогут внести свой вклад в развитие молодежной политики Подольска.