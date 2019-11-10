РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 ноя. В Люберецкой областной больнице в ноябре установят флюроограф, сейчас идет ремонт в помещении, где он будет находиться, сообщил депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«Посетил поликлиническое отделение №3 ГБУЗ «ЛОБ» с целью контроля выполнения ремонтных работ помещения для установки нового оборудования. В Люберецкой больнице появится рентгендиагностический цифровой флюроограф», - написал Дениско в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что стоимость оборудования составляет около 6,4 миллиона рублей. По словам Дениско, подрядчики затянули ремонт, помещение сдадут к 18 ноября.

«Еще три дня потребуется на монтаж установки. По просьбе медперсонала взял на личный контроль», - заключил Дениско.