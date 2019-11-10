РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 ноя. Подольский спортсмен Павел Кабанин победил в Открытом кубке префекта ЮАО по киокусинкай карате в Москве, сообщается в группе «ФСК «Заречье» в соцсети «ВКонтакте».

В Москве 9 ноября прошел Открытый кубок префекта ЮАО по киокусинкай карате. Звание лучших оспаривали более 350 спортсменов из Москвы и Московской области. Спортсмены секции карате ФСК «Заречье» из Подольска также приняли участие в соревновании.

«Подольские спортсмены <...> сумели занять два призовых места! Так, победу одержал Павел Кабанин, бронзу - Иван Дубовой. Четвертое место, остановившись в шаге от пьедестала, заняли Вадим Чадин и Александр Курносов», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что подольских спортсменов поздравляют с наградами и желают дальнейших успехов.