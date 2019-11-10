РИАМО – 10 ноя. Впервые появилось видео перестрелки между соратниками криминального авторитета Шакро Молодого и сторонниками владелицы ресторана Elements Жанны Ким, сообщает РБК.

Запись изданию предоставил источник в Следственном комитете. Перестрелка произошла у ресторана Elements на Рочдельской улице в 2015 году. По версии следствия, Шакро (Захарий Калашов) и его сообщники вымогали у Ким 8 миллионов рублей. На стороне Ким выступил адвокат и бывший сотрудник КГБ Эдуард Буданцев.

«Перестрелка в Москве привела к уголовным делам против «лидера преступного мира» Шакро Молодого и генералов Следственного комитета. <…> На видео видно, как адвокат коллегии «Диктатура закона», полковник КГБ в отставке Эдуард Буданцев достает пистолет. Спустя несколько секунд после этого начинается перестрелка», — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что зафиксированная камерой сцена отсутствует в ранее опубликованных в СМИ записях.

В результате перестрелки, в которой участвовали десять человек, пострадали пять человек, позже двое умерли в больнице. По версии следствия, оба смертельных ранения нанес Буданцев. Однако в итоге его действия сочли самообороной.

В ноябре 2018 года Калашова приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве в особо крупном размере. В обвинительном заключении его назвали «лидером российского криминального мира» и главой многоуровневой преступной структуры, которая занималась вымогательством и рейдерством. Ранее он и его сообщники вымогали 10 миллионов рублей у генерального директора «Норднефтегаз» Льва Гарамова.