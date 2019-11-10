РИАМО - 10 ноя. С 11 по 15 ноября в столице пройдут концерты, лекции и танцевальный конкурс для участников проекта «Московское долголетие», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В районе Гагаринский (Ленинский проспект, дом 60/2) в 12:00 11 ноября сотрудник Центра современной восстановительной медицины прочтет лекцию «Как помочь себе с помощью остеопатии и кинезиологии», — говорится в сообщении.

В районе Сокол по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 1, в 13:00 12 ноября пройдет концерт актрисы и участницы «Московского долголетия» Любови Елисеевой. Она исполнит арии и песни из оперетт европейских композиторов. В Рязанском районе, на Зеленодольской улице, дом 4, в 13:30 пройдет концерт «Идти всегда дорогою добра».

Победительница конкурса «Голоса «Московского долголетия» выступит с концертной программой 13 ноября в 14:30 в Марьине – Люблинская улица, дом 159.

Ансамбль «Вдохновение» 14 ноября в 12:00 выступит в Бескудникове на Дубнинской улице, дом 31. В районе Бибирево на улице Пришвина, дом 12, корпус 2, в 15 часов пройдет ретродискотека. В Десеновском на улице Андерсена, набережной реки Десны, с 11 часов пройдет фестиваль ретротанцев «Под осенним небом». В тот же день в 14:00 на улице Артамонова, дом 6, корпус 2, пройдет лекция о здоровье «Свобода движения без боли».

Танцевальный конкурс «Возраст танцам не помеха» пройдет в 1-м квартале Капотни, дом 14, 15 ноября в 13:30.

Проект «Московское долголетие» был запущен в 2018 году. В бесплатных секциях и кружках москвичи старшего возраста изучают информационные технологии и английский язык, занимаются спортом, танцами и творчеством самых разных направлений.