РИАМО - 10 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил участников поискового движения «Вахта памяти» за проделанную ими работу, в 2019 году поисковики из Подмосковья также работали в составе международной экспедиции подо Ржевом.

В Подмосковье подошел к концу очередной сезон акции «Вахта памяти», в этом году поисковые отряды региона провели больше 80 экспедиций.

«Наши поисковики работали в составе международной экспедиции подо Ржевом. Там нашли останки 570 солдат Красной армии, а это практически целый батальон! В Можайском округе обнаружили советский штурмовик Ил-2, благодаря этому восстановили 24 имени», - написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что это далеко не все достижения поискового движения за год.

«Спасибо, ребята! Это огромная работа, которая важна для всех нас», — заключил Воробьев.

В Московской области более 2,5 тысяч человек занимаются поисковой работой, что на 500 человек больше, чем в прошлом сезоне. Основная миссия «Вахты памяти» - передача памяти о героях, о событиях времен Великой Отечественной войны из поколения в поколение.