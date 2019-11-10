РИАМО - 10 ноя. В России в воскресенье отмечают День сотрудника органов внутренних дел РФ, глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил с праздником полицейских округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Как человек, который не понаслышке знает о вашей работе, о вашем ежедневном тяжелом труде, я от всего сердца хочу высказать вам самые теплые пожелания здоровья, сил и терпения», — отметил Иванов.

Он добавил, что это благородная, трудная и героическая профессия.

«Защищая закон и правопорядок, вы часто рискуете своим здоровьем, а иногда даже жизнью. Вы полностью отдаетесь своему делу, испытывая зачастую большие физические и моральные нагрузки. Уважение вызывает ваше мужество, ваша твердость и ответственное отношение к своей работе», — сказал глава округа.

Он поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за преданность профессии, за помощь, мир и покой на улицах Одинцовского округа и всего Подмосковья.

«Я желаю вам успехов в службе и благополучия, а также хочу сказать спасибо вашим близким за поддержку и понимание», — заключил Иванов.

Профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел впервые отметили в 1962 году.